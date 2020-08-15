Белорусский футболист отказался выступать за сборную при режиме Лукашенко (фото)
Нападающий сборной Беларуси Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду, пока Александр Лукашенко будет оставаться президентом страны.
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Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал Шкурин, а также добавил фото, символизирующее нынешние протесты в стране.
20-летний Илья Шкурин в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в составе "Энергетика-БГУ", после чего перешел в московский ЦСКА.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
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