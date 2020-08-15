Белорусский футболист отказался выступать за сборную при режиме Лукашенко (фото)

Илья Шкурин поддержал протесты, которые начались после выборов.

Нападающий сборной Беларуси Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду, пока Александр Лукашенко будет оставаться президентом страны.

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Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал Шкурин, а также добавил фото, символизирующее нынешние протесты в стране.

20-летний Илья Шкурин в прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в составе "Энергетика-БГУ", после чего перешел в московский ЦСКА.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых официально победил Александр Лукашенко.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Данил Слесь