Икер Касильяс получил должность в клубе, в котором провел большую часть карьеры.

Один из лучших голкиперов в истории Икер Касильяс стал генеральным директором Фонда мадридского "Реала".

Об этом информирует официальный сайт "сливочных".

"Икер Касильяс - легенда "Реала", он представляет ценности нашего клуба и он является лучшим вратарем в истории нашего клуба. Его спортивная карьера и человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими как Премия принца Астурийского в области спорта, Большой крест Королевского ордена за заслуги в спорте, золотая медаль королевского ордена за заслуги в спорте и золотая медаль комунны Мадрида. "Реал" гордится тем, что один из его великих капитанов вернулся домой", - отметили в мадридском клубе.

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Напомним, Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, проведя 725 матчей и выиграв с клубом 19 титулов. После этого он перешел в "Порту". Летом 2020 года вратарь объявил о завершении карьеры.

Икер Касильяс: завершение карьеры

В мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт во время тренировки "Порту".

После этого голкипер приостановил карьеру. В ноябре 2019 года он вернулся к тренировкам, но в матчах больше не участвовал.

В августе этого года Касильяс официально объявил о завершении карьеры.

За свою карьеру он стал пятикратным чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Кубок Испании и четыре раза - Суперкубок. В Португалии вратарь успел дважды выиграть национальный титул, и по разу - Кубок и Суперкубок страны. За сборную Испании голкипер провел 167 поединков. С национальной командой он стал чемпионом мира 2010 года, а также победителем Евро в 2008-м и 2012-м.

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Автор: Антон Дударь