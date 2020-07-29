цей матеріал доступний українською

Футболист клуба Первой лиги забил гол с центра поля (видео)

21:43, 29 июля 2020
Футбол
266 0
Черкащина не смогла удержать ничью / фото черкащина.com

Перед перерывом игрок увидел, что вратарь далеко вышел из ворот, воспользовался отскоком мяча и нанес удар из пределов центрального круга, который позволил "Черкащине" сравнять счет.

Тем не менее, "Авангард" в итоге праздновал победу со счетом 2:1.

Видео гола Нечая доступно в полной записи матча на YouTube-канале Авангард Live.

УНИАН ранее сообщал о том, что похожий гол с центра поля забил игрок из чемпионата Черногории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter