Футболист клуба Первой лиги забил гол с центра поля (видео)

Красивый гол Игоря Нечая не спас его команду от поражения.

В матче 27-го тура Первой лиги нападающий "Черкащины" Игорь Нечай забил гол с центра поля в ворота "Авангарда".

Перед перерывом игрок увидел, что вратарь далеко вышел из ворот, воспользовался отскоком мяча и нанес удар из пределов центрального круга, который позволил "Черкащине" сравнять счет.

Тем не менее, "Авангард" в итоге праздновал победу со счетом 2:1.

Видео гола Нечая доступно в полной записи матча на YouTube-канале Авангард Live.

УНИАН ранее сообщал о том, что похожий гол с центра поля забил игрок из чемпионата Черногории.

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