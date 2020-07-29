Футболист клуба Первой лиги забил гол с центра поля (видео)
21:43, 29 июля 2020Футбол
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Красивый гол Игоря Нечая не спас его команду от поражения.
Черкащина не смогла удержать ничью / фото черкащина.com
В матче 27-го тура Первой лиги нападающий "Черкащины" Игорь Нечай забил гол с центра поля в ворота "Авангарда".
Перед перерывом игрок увидел, что вратарь далеко вышел из ворот, воспользовался отскоком мяча и нанес удар из пределов центрального круга, который позволил "Черкащине" сравнять счет.
Тем не менее, "Авангард" в итоге праздновал победу со счетом 2:1.
Видео гола Нечая доступно в полной записи матча на YouTube-канале Авангард Live.
УНИАН ранее сообщал о том, что похожий гол с центра поля забил игрок из чемпионата Черногории.
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