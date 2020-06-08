Футболист из чемпионата Черногории забил гол с центра поля (видео)

Милош Раичкович помог "Будучности" победить неожиданным дальним ударом.

В одном из матчей 26-го тура чемпионата Черногории был забит гол с центра поля.

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"Будучность" принимала "Сутьеску" и одержала победу со счетом 2:0.

Второй гол хозяев получился особенно ярким. На 87-й минуте полузащитник Милош Раичкович увидел, что вратарь вышел далеко из ворот, и нанес удар из района центра поля. Голкипер пытался исправить ситуацию, но мяч по идеальной траектории оказался в сетке.

Видео гола Раичковича было опубликовано на YouTube-канале Milosevic Luka.

Стоит отметить, что "Будучность" была соперником луганской "Зари" в нынешнем сезоне Лиги Европы. Луганчане оба раза победили - 3:1 и 1:0. В национальном чемпионате команда опережает ближайшего преследователя на 18 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский футболист забил эффектный гол дальним ударом в чемпионате Венгрии.

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