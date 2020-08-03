Первым начнет Динамо: стало известно, когда украинские клубы стартуют в еврокубках

В сезоне 2020-2021 на евроарене Украину будут представлять пять клубов.

Стало известно, когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2020-2021.

Украину на евроарене представят пять клубов. "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а "Динамо" стартует в ЛЧ с квалификации. На групповой стадии Лиги Европы уже точно выступит "Заря", а "Десна" и "Колос" попытаются пробиться туда через квалификацию.

Первым среди украинских клубов в евросезоне стартует "Динамо". Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов начнется 15-16 сентября. Своего соперника "Динамо" узнает 31 августа.

"Колос" свой дебютный матч в еврокубках проведет 17 сентября. На эту дату запланирован старт второго квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка состоится 31 августа.

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"Десна" начнет свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 24 сентября. Жеребьевка этой стадии запланирована на 1 сентября.

"Шахтер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет 20 или 21 октября. Своих соперников "горняки" узнают в ходе жеребьевки 1 октября.

Что касается "Зари", то луганский клуб стартует в Лиге Европы 22 октября. Жеребьевка группового этапа ЛЕ запланирована на 2 октября.

Напомним, что "Шахтер" еще продолжает выступление в еврокубках сезона 2019-2020. 5 августа "горняки" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА утвердил новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.

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