Эксперты по медицине имеют пессимистические прогнозы.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Сантьяго Мас-Кома оценил возможность переноса Евро-2020 повторно.

Об этом стало известно из его интервью для Sport24.

Евро-2020 должен был пройти в 12 городах с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

"Я вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль-август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово - это неуверенность, и что развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть о новой отсрочке соревнований", - обеспокоен профессор Сантьяго.

"Мы знаем случаи заражения в самолете, несмотря на то, что все пассажиры были протестированы перед взлетом. Вирус передавался через инфицированных людей и тесты не срабатывали. Вы наверняка знаете, что обсуждается возможность очередного переноса Олимпийских игр в Токио. И это несмотря на то, что в Японии вторая волна COVID - 19 проходит с достаточно низкими показателями заболеваемости. Но в любом случае я бы не стал отметать возможность новой отсрочки. В конце концов, нельзя исключать возможность новых суровых локдаунов в некоторых странах, даже с учетом того, какие катастрофические экономические и социальные последствия принесут эти меры", - считает эксперт.

Евро-2020: что нужно знать

Через пандемию коронавирус чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".

В 2021 году турнир должен стартовать 11 июня и продлится до 11 июля - в этот день состоится финальный матч на "Уэмбли" в Лондоне.

В УЕФА ранее рассказали о возможности проведения Евро-2020 в одной стране.

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Автор: Будрин Артем