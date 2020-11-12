Домагой Вида был заменен в перерыве поединка с Турцией.

Бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида принял участие в контрольном матче между сборными Хорватии и Турции, будучи зараженным коронавирусом.

За день до игры Вида, как и другие футболисты команды сдал отрицательный тест на COVID-19. В день игры команда прошла еще одно тестирование, однако результат стал известен только в перерыве матча против Турции.

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У 31-летнего Виды был выявлен "потенциально положительный" результат. Он был заменен в перерыве и изолирован.

Ситуацию объяснили в Федерации футбола Хорватии:

"В понедельник все игроки и сотрудники сборной сдали отрицательные тесты. В среду был проведен еще один этап тестирования, уже к матчу со Швецией 14 ноября. Федерация получила результаты тестов в Стамбуле со среды на четверг после полуночи по местному времени. Они показали, что член сборной Хорватии Домагой Вида заразился коронавирусом.

Медицинская служба нашей сборной получила эту информацию в конце перерыва матча с Турцией. На тот момент тренер Златко Далич уже принял решение о замене Виды, и медслужба изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов анализов. Следующие несколько дней Вида проведет на самоизоляции в Стамбуле".

Напомним, на данный момент Вида выступает за турецкий "Бешикташ".

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Автор: Антон Дударь