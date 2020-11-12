Бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида принял участие в контрольном матче между сборными Хорватии и Турции, будучи зараженным коронавирусом.
За день до игры Вида, как и другие футболисты команды сдал отрицательный тест на COVID-19. В день игры команда прошла еще одно тестирование, однако результат стал известен только в перерыве матча против Турции.
Читайте такжеВосемь игроков выздоровели, два заболели: в Динамо рассказали о ситуации с коронавирусом в команде
У 31-летнего Виды был выявлен "потенциально положительный" результат. Он был заменен в перерыве и изолирован.
Ситуацию объяснили в Федерации футбола Хорватии:
"В понедельник все игроки и сотрудники сборной сдали отрицательные тесты. В среду был проведен еще один этап тестирования, уже к матчу со Швецией 14 ноября. Федерация получила результаты тестов в Стамбуле со среды на четверг после полуночи по местному времени. Они показали, что член сборной Хорватии Домагой Вида заразился коронавирусом.
Медицинская служба нашей сборной получила эту информацию в конце перерыва матча с Турцией. На тот момент тренер Златко Далич уже принял решение о замене Виды, и медслужба изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов анализов. Следующие несколько дней Вида проведет на самоизоляции в Стамбуле".
Напомним, на данный момент Вида выступает за турецкий "Бешикташ".
Коронавирус в футболе: последние новости
- Тренер футбольной топ-сборной сдал положительный тест на коронавирус
- Две звезды мадридского Реала заразились коронавирусом
- "Пришла моя очередь": гендиректор Шахтера заразился коронавирусом (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram