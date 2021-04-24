Все голы были забиты в первом тайме.

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал аутсайдера УПЛ - "Минай".

Поединок завершился погромом команды Артема Милевского. Все три мяча были забиты в первом тайме. Артем Довбик не реализовал пенальти, но смог забить с игры. Сергей Булеца и Марио Чуже тоже расписались в воротах Андрея Поповича.

"Днепр-1" набрал 29 очков и поднялся на 7-ю позицию. "Минай" все еще последний в турнирной таблице и имеет всего 18 баллов.

"Днепр-1" - "Минай" - 3:0

Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (пен.)

"Днепр-1": Юрчук, Дубинчак, Сваток, Дуглас, Тейлор, Батагов, Булеца (Ярмолюк, 76), Когут (Билл, 46), Ди Франко, Чуже (Гонсалез, 81), Довбик (Хобленко, 76).

"Минай": Попович, Сакив (Багайоко, 83), Матич, Лопыренок, Маембе (Петрусенко, 46), Ткачук (Малепе, 83), Снижко, Бойко, Нуриев, Ахмедзаде, Милевский (Угочукву, 83).

Нереализованный пенальти: Довбик, 18 ("Днепр-1")

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Украинская Премьер-лига: 23-й тур

Поединки 23-го тура УПЛ проходят с 23 по 25 апреля: где и когда смотреть матчи.

По итогам этого тура "Динамо" может досрочно завоевать чемпионский титул, если обыграет "Ингулец".

В стартовом матче 23-го тура "Мариуполь" был разбит вдребезги "Рухом".

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Автор: Артем Будрин