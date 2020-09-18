Специалист покинул свой пост после поражения от "Мариуполя".

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко принял решение покинуть свой пост.

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Об этом специалист сообщил на пресс-конференции после матча 3-го тура УПЛ с "Мариуполем".

Вместе с Михайленко клуб покинули все его помощники.

"Днепр-1" в домашнем матче с "Мариуполем" потерпел поражение со счетом 1:2, которое стало для команды вторым подряд.

"Что-то идет не так, поэтому пришло время перевернуть страницу. Как бы это горько ни звучало. Я провел в клубе более 20 лет в качестве игрока и тренера. Теперь мы с тренерским штабом уходим. Уверен, что у этой команды большое будущее. В последнее время что-то не получалось, пропала какая-то химия. Надо двигаться дальше", - сказал Михайленко.

Дмитрий Михайленко в "Днепре-1": главное

Михайленко начал тренерскую карьеру у руля молодежной команды "Днепра", а затем исполнял обязанности главного тренера основы днепрян.

В 2017-м году специалист возглавил "Днепр-1" и вывел клуб из Второй лиги в Украинскую Премьер-лигу. В прошлом сезоне клуб не смог попасть в первую шестерку и занял первое место во второй группе команд.

В последнее время СМИ сообщали, что решение об увольнении Михайленко уже принято, а в ближайшее время его может заменить бывший наставник и функционер "Карпат" Игор Йовичевич.

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Автор: Данил Слесь