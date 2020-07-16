Динамо - Заря: видео трансляция матча УПЛ

В Киеве пройдет матч претендентов на серебряные медали.

В центральном матче 31-го тура чемпионата Украины встретятся "Динамо" и "Заря". Матч пройдет 16 июля на НСК "Олимпийский".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Динамо - Заря.

Начало встречи - в 19.00.

Динамо - Заря: прогноз букмекеров

"Динамо" и "Заря" ведут борьбу за серебряные медали УПЛ. У киевлян - 56 очков и третье место в таблице, у "Зари" - 57 очков и вторая позиция.

Луганский клуб в случае победы досрочно гарантирует себе путевку в Лигу чемпионов.

В этом сезоне киевляне и луганчане встречались трижды. Матч первого круга УПЛ принес ничью - 2:2, во втором круге "Заря" обыграла "Динамо" со счетом 2:1, а первая встреча команд на втором этапе завершилась уже победой киевлян со счетом 3:1.

Динамо - Заря

Видеотрансляция матча

Телеканал "2+2"

Ранее УНИАН сообщал о раскладах в борьбе за серебряные медали в УПЛ.

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