Суркис выразил готовность продать лидера Динамо: названа примерная сумма

Игорь Суркис готов рассматривать предложения по Виктору Цыганкову.

Президент "Динамо" Игорь Суркис согласен расстаться с одним из лидеров киевского клуба Виктором Цыганковым, но по трансферу игрока на данный момент нет предложений.

Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" на YouTube Михаил Спиваковский.

"Появилась информация, что Суркис готов продать Цыганкова. Я связался с Игорем Михайловичем. Он сказал, что предложений просто нет. А готов-не готов. Если будет хорошее предложение - он продаст Цыганкова", - сказал Спиваковский.

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По словам журналиста, в контракте Цыганкова прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, однако продать футболиста в "Динамо" готовы за 20-25 миллионов, а "по посткарантинным ценам это вполне может быть сумма в 15 миллионов с какими-то бонусами".

В этом сезоне Цыганков провел за "Динамо" 38 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

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