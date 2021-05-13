Сезон в украинском футболе завершится матчем за Кубок.

13 мая на "Городском стадионе имени Романа Шухевича" в Тернополе пройдет финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Зарей".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря.

Динамо - Заря: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.00.

"Динамо"

"Динамо" Киев уже добилось успеха в этом сезоне. Под руководством Мирчи Луческу команда завоевала золотые медали УПЛ, вернув себе этот трофей спустя пять лет. Киевляне выиграли чемпионат за четыре тура до финиша, а по итогам сезона установили рекордный отрыв от "Шахтера".

Кроме того, "Динамо" на старте сезона выиграло Суперкубок Украины, затем сыграло в групповом этапе Лиги чемпионов, неплохо заработав, а также прошло одну стадию Лиги Европы. Все это команде удалось по сути без усиления на трансферном рынке.

Кубок Украины и "золотой дубль" должны стать для команды вишенкой на торте и великолепным завершением прекрасного сезона. Кубок киевляне могут выиграть в 13-й раз в истории.

Стоит отметить, что на внутренней арене "Динамо" не проигрывает с 8 ноября прошлого года. Беспроигрышная серия насчитывает 19 матчей.

В Кубке Украины на предыдущих стадиях динамовцы прошли по пенальти "Колос" (0:0 и 4:3), а также "Агробизнес" (3:0 в гостях).

Динамо - Заря: прогноз букмекеров

"Заря"

"Заря" во второй раз подряд под руководством Виктора Скрипника смогла завершить чемпионат Украины с бронзовыми медалями. Луганчане уже гарантировали себе путевку в Лигу Европы, которая полагается победителю Кубка Украины.

Луганчанам удалось на мажорной ноте завершить сезон - три победы в трех последних турах УПЛ.

Ранее "Заря" один раз играла в финале Кубка Украины, уступив "Шахтеру". Таким образом, луганский клуб надеется выиграть свой первый трофей на высшем уровне в истории независимой Украины.

В Кубке Украины на предыдущих стадиях "Заря" выбила "Десну", победив со счетом 1:0 на выезде, "Верес" (2:1 в гостях) и "Александрию" (1:1 и 4:3 по пенальти).

Статистика встреч

В этом сезоне "Динамо" и "Заря" в первом круге УПЛ сыграли вничью (1:1), а ответная игра завершилась победой киевлян со счетом 2:0.

В Кубке Украины команды встречались четыре раза и во всех случаях дальше проходили киевляне.

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат - попадаешь в историю "Динамо", а если выигрываешь Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины - в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Титул - это всегда титул. Его нужно заработать, выиграть. Ты можешь написать историю. Хотим, чтобы матч с "Динамо" стал действительно финалом. Это может оказаться вишенкой на торте в этом нашем сезоне".

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Беседин

Заря: Василь, Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Жуниньо, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов, Аллахьяр

Арбитр

Главным арбитром встречи назначен 35-летний Юрий Иванов. В этом сезоне он обслуживал 11 матчей УПЛ и одну встречу Кубка Украины, в которых показал 73 желтые карточки (в среднем - 6 за игру), а также 10 раз удалял футболистов с поля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь