Мирча Луческу может выиграть Кубок Украины в седьмой раз в карьере / фото Динамо Киев
Киевское "Динамо" и луганская "Заря" 13 мая встретятся в матче за Кубок Украины. Поединок пройдет в Тернополе.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря.
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом финала.
На то, что киевляне возьмут трофей, дается коэффициент 1,36, тогда как на триумф "Зари" - 3,15.
На то, что "Динамо" сможет победить в основное время матча, можно сделать ставку с коэффициентом 1,72, на ничью - 3,80, а на победу "Зари" - 4,80.
"Динамо" - "Заря": перед матчем
- Киевляне в этом сезоне впервые за пять лет стали чемпионами Украины и теперь могут оформить "золотой дубль".
- "Заря" сезон в УПЛ завершила на третьем месте.
- "Динамо" в 18-й раз сыграет в финале Кубка Украины, может выиграть в 13-й раз и сравняться по количеству побед с "Шахтером".
- Для "Зари" это второй финал Кубка Украины. Луганчане еще не выигрывали трофей.
- В этом сезоне в рамках УПЛ матч первого круга между "Динамо" и "Зарей" завершился вничью (1:1), а во втором круге киевляне выиграли со счетом 2:0.
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