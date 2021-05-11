13 мая определится обладатель Кубка Украины по футболу.

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" 13 мая встретятся в матче за Кубок Украины. Поединок пройдет в Тернополе.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом финала.

На то, что киевляне возьмут трофей, дается коэффициент 1,36, тогда как на триумф "Зари" - 3,15.

На то, что "Динамо" сможет победить в основное время матча, можно сделать ставку с коэффициентом 1,72, на ничью - 3,80, а на победу "Зари" - 4,80.

"Динамо" - "Заря": перед матчем

Киевляне в этом сезоне впервые за пять лет стали чемпионами Украины и теперь могут оформить "золотой дубль".

"Заря" сезон в УПЛ завершила на третьем месте.

"Динамо" в 18-й раз сыграет в финале Кубка Украины, может выиграть в 13-й раз и сравняться по количеству побед с "Шахтером".

Для "Зари" это второй финал Кубка Украины. Луганчане еще не выигрывали трофей.

В этом сезоне в рамках УПЛ матч первого круга между "Динамо" и "Зарей" завершился вничью (1:1), а во втором круге киевляне выиграли со счетом 2:0.

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Автор: Антон Дударь