13 мая в Тернополе пройдет финальный матч Кубка Украины 2020-2021, в котором встретятся киевское "Динамо" и луганская "Заря".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря.

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Динамо - Заря: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "UA:Перший".

Также матч будет транслировать канал "Футбол 1".

Начало встречи - в 19.00.

"Динамо" - "Заря": перед матчем

  • Киевляне в этом сезоне впервые за пять лет стали чемпионами Украины и теперь могут оформить "золотой дубль".
  • "Заря" сезон в УПЛ завершила на третьем месте.
  • "Динамо" в 18-й раз сыграет в финале Кубка Украины, может выиграть в 13-й раз и сравняться по количеству побед с "Шахтером".
  • Для "Зари" это второй финал Кубка Украины. Луганчане еще не выигрывали трофей.
  • В этом сезоне в рамках УПЛ матч первого круга между "Динамо" и "Зарей" завершился вничью (1:1), а во втором круге киевляне выиграли со счетом 2:0.

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Автор: Антон Дударь