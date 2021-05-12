Динамо и Заря в этом сезоне встречались уже дважды / фото ФК Заря
13 мая в Тернополе пройдет финальный матч Кубка Украины 2020-2021, в котором встретятся киевское "Динамо" и луганская "Заря".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Заря.
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Динамо - Заря: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "UA:Перший".
Также матч будет транслировать канал "Футбол 1".
Начало встречи - в 19.00.
"Динамо" - "Заря": перед матчем
- Киевляне в этом сезоне впервые за пять лет стали чемпионами Украины и теперь могут оформить "золотой дубль".
- "Заря" сезон в УПЛ завершила на третьем месте.
- "Динамо" в 18-й раз сыграет в финале Кубка Украины, может выиграть в 13-й раз и сравняться по количеству побед с "Шахтером".
- Для "Зари" это второй финал Кубка Украины. Луганчане еще не выигрывали трофей.
- В этом сезоне в рамках УПЛ матч первого круга между "Динамо" и "Зарей" завершился вничью (1:1), а во втором круге киевляне выиграли со счетом 2:0.
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