Футболисты Ворсклы получат внушительные премиальные за победу над Динамо: журналист назвал сумму
Футболистам "Ворсклы" будут выплачены солидные премиальные за победу над "Динамо" в финале Кубка Украины.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ворскла.
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Об этом сообщил журналист Алексей Андронов в своем Telegram-канале.
"Премиальные "Ворсклы" за победу - 1 миллион евро. С учетом зарплат игроков в 2-4-7 тысяч в месяц - они выйдут с лопатами. Хоронить. Смысл в том, что если "Ворскла" выиграет - она напрямую в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча - это почти 6 миллионов евро. Миллион команде - по-братски", - написал Андронов.
Матч пройдет в среду, 8 июля, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове. Начало - в 21.30.
"Динамо" является 11-кратным победителем Кубка Украины. "Ворскла" завоевывала трофей один раз еще в 2009-м году.
УНИАН ранее публиковал прогноз букмекеров на матч "Динамо" - "Ворскла".
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