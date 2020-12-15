Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал планы клуба по работе на трансферном рынке в зимнее межсезонье.
Суркиса цитирует официальный сайт "Динамо".
"По трансферной политике Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год". Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, что все хотят результат здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые нуждаются в усилении, мы будем усиливать".
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Суркис подчеркнул, что работа в данном направлении ведется: "Мы приложим все силы, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень".
При этом он отметил, что "Динамо" не будет покупать игроков низкого уровня:
"Сразу хочу сказать, что приобретать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучше".
По информации журналиста Игоря Цыганыка, "Динамо" хочет усилить позиции опорного полузащитника, центрального защитника и нападающего.
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