Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Гранды украинского футбола встретятся друг с другом в последний раз в этом сезоне

В рамках 29-го тура чемпионата Украины в Киеве пройдет матч лидеров турнира "Динамо" и "Шахтера".

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - Шахтер.

Начало встречи - в 19.30.

Букмекеры отдают небольшое преимущество в этой игре "Шахтеру", который уже стал чемпионом.

На победу "Динамо" дается коэффициент 2,80, тогда как на "Шахтер" - 2,50. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

На то, что "Динамо" сможет набрать очки в матче, букмекеры дают коэффициент 1,53, а на то, что "Шахтер" не проиграет - 1,44.

В этом сезоне в рамках УПЛ "Шахтер" трижды обыграл "Динамо" (2:1, 1:0 и 3:1). В то же время киевляне праздновали успех в Суперкубке Украины (2:1) и 1/8 финала Кубка Украины (2:1 в овертайме).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" не будет увольнять Алексея Михайличенко до конца сезона.

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