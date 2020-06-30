"Суркис доверяет": Динамо не будет увольнять Михайличенко до конца сезона

До конца сезона на тренерской скамье "Динамо" не произойдет никаких изменений.

Руководство киевского "Динамо" не планирует менять тренера команды до конца сезона 2019-2020.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" на YouTube.

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"Никаких изменений на тренерской скамье в "Динамо" до конца сезона не будет. Забудьте об этом. У Алексея Михайличенко есть задача - завоевать второе место. И сейчас команда на нем находится. Да, календарь сложный, может случиться все что угодно. Но сейчас никаких изменений не будет. Я не раз говорил с президентом "Динамо". Он абсолютно доверяет этому тренерскому штабу", - сказал Цыганык.

"Михайличенко будет работать до конца сезона. Но может быть любая ситуация, при которой он сам придет и напишет заявление об отставке. Если сам не выдержит. Со стороны же руководства клуба никаких изменений на этом этапе не планируется", - подчеркнул журналист.

Напомним, в предыдущем туре "Динамо" уступило "Десне" со счетом 2:3.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Игорь Суркис назвал задачи, прописанные в контракте Михайличенко.

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