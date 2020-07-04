Динамо - Шахтер: обзор и полное видео матча УПЛ

В Киеве прошло очередное всеукраинское дерби.

В субботу, 4 июля, киевское "Динамо" принимало на "Олимпийском" донецкий "Шахтер" в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 29-й тур

"Динамо" - "Шахтер" - 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 - Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич, Сидорчук, Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич, Русин (Де Пена, 46)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54), Степаненко (Бондаренко, 77), Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77), Мораес (Фернандо, 77).

Предупреждения: Кадири - Соломон, Болбат, Степаненко

Удаление: Пиварич, 90+1

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее сообщал о том, что 29-й тур УПЛ открыла результативная ничья "Ворсклы" и "Львова".

Команда Алексея Михайличенко продолжает борьбу за серебро чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом туре динамовцы неожиданно проиграли "Десне" (2:3), поэтому теперь опережают луганскую "Зарю" всего на два очка, а черниговцев - на три. Права на ошибку у киевлян нет.

Динамо - Шахтер: анонс матча УПЛ

"Шахтер" сыграет в статусе досрочного чемпиона - "горняки" оформили титул еще до прошлого тура, в котором команда сыграла вничью с "Зарей" (0:0). Тем не менее, в текущем сезоне у команды еще осталась серьезная задача - в августе сыграть в плей-офф Лиги Европы, поэтому Луиш Каштру не даст своим подопечным расслабиться.

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Команды провели между собой уже пять матчей в нынешнем сезоне - три победы на счету "Шахтера", а две - в активе "Динамо". В прошлом поединке 31 мая "горняки" праздновали успех со счетом 3:1.

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