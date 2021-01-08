Столичный гранд сделал ставку на стратегическое развитие в работе с фанатами.

Киевское "Динамо" выпустит криптовалюту для болельщиков. Этому поспособствует блокчейн-компания Moonwalk, с которой киевляне уже согласовали сотрудничество.

Об этом сообщает Business Wire.

Это позволит улучшить финансовые доходы клуба в трудные времена коронакризиса.

"Мы очень рады предложить нашим болельщикам возможности, которые повысят их вовлеченность в дела клуба, а также улучшат способы монетизации", - сказал президент клуба Игорь Суркис.

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Сообщается, что сотрудничество с Moonwalk позволит фанатам зарабатывать цифровые токены за активные действия в соцсетях. Тратить их можно будет на получение доступа к клубным VIP-мероприятиям, акционные товары и коллекционные предметы, которые будут доступны для владельцев цифровых токенов.

Кроме этого, токены можно обменять на билеты на матч или даже лимитированную серию одежды из официального фан-шопа киевлян.

Приобрести криптовалюту можно будет уже в скором времени.

"Динамо" - первый футбольный клуб в Украине, который создаст собственную криптовалюту.

Динамо Киев: результаты сезона

Вице-чемпион Украины продолжает борьбу в Лиге Европы. В 1/16 их ждет бельгийский "Брюгге".

"Динамо" ушло на зимний перерыв на первой строчке УПЛ, имея отрыв от ближайшего преследователя в одно очко.

"Динамо" представляло Украину в Лиге чемпионов. Киевляне в группе G набрали 4 зачетных пункта и заняли третье место. Напомним, что оппонентами киевлян были "Ювентус", "Барселона" и "Ференцварош".

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Автор: Budrin Artem