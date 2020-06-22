Четыре пенальти и удаление: Динамо с трудом обыграло середняка УПЛ (видео)

Киевляне смогли взять три очка и вновь оторваться от "Зари".

В заключительном матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Колос".

Команда Алексея Михайличенко одержала победу со счетом 2:1.

Первый тайм прошел с минимумом моментов, а все самые интересные события произошли после перерыва.

На 52-й минуте мяч попал в руку защитнику "Динамо" Попову, после чего арбитр Бойко назначил пенальти. К точке подошел Богданов, но удар полузащитника в левый нижний угол потащил Бущан. Спустя десять минут 11-метровый был назначен уже в ворота "Колоса", когда Петров сфолил на Вербиче. Цыганков смог переиграть голкипера и вывести киевлян вперед - 1:0.

На 67-й минуте за вторую желтую был удален Петров. Тем не менее, в большинстве "Динамо" пропустило - вновь был назначен пенальти. Наказание точно исполнил Вильхамссон - 1:1.

На 84-й минуте "Колос" вовсе мог выйти вперед, но Антюх оказался один на один с Бущаном и пробил в голкипера. Спустя несколько минут Бойко назначил четвертый пенальти - на этот раз за фол Ефремова против Де Пены. Сам Карлос исполнил удар в правый нижний угол и принес динамовцам победу - 2:1. Стоит отметить, что в игре могло быть пять пенальти, но судья передумал фиксировать фол на Вербиче после просмотра VAR.

"Динамо" - "Колос" - 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пенальти), Де Пена, 87 (пенальти) - Вильхамссон, 69 (пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Андриевский (Дуэлунд, 58), Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич, Русин (Де Пена, 57)

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Милько, Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84), Лысенко (Кожушко, 72)

Предупреждения: Цитаишвили, Попов - Милько, Петров, Ефремов, Емец

Удаление: Петров, 63

На 53-й минуте Андрей Богданов ("Колос") не забил пенальти (вратарь).

"Динамо" набрало 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, опережая "Зарю" на три пункта. "Колос" остается шестым, имея в своем активе 26 очков.

УНИАН ранее сообщал о том, что капитан "Динамо" показал последствия травмы в матче с "Зарей".

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