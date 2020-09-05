Киевляне минимально обыграли "Колос".

Киевское "Динамо" во время паузы на матчи сборных провело контрольный матч против представителя УПЛ "Колоса".

Единственный мяч был забит в начале второго тайма. Его автором стал Артем Кравец, который отличился впервые после возвращения в "Динамо".

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В этой встрече за "Динамо" дебютировал бразилец Клейтон, который вышел на замену на 71-й минуте.

"Колос" - "Динамо" - 0:1

Гол: Кравец, 49

"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев

На замену выходили: Черноморец, Морозко, Ильин, Исаенко, Зозуля, Максименко, Костышин.

"Динамо": Бойко (Нещерет, 61), Вантух, Бурда (Шабанов, 35), Попов (Алибеков, 61), Миколенко (Вивчаренко, 78), Шепелев, Буяльский (Клейтон, 71), Андриевский (Гармаш, 46), де Пена (Русин, 46), Вербич (Дуэлунд, 68), Соль (Кравец, 46).

Напомним, в новом сезоне "Динамо" стартовало с разгрома над "Олимпиком" (4:1), а затем в матче за Суперкубок Украины обыграло "Шахтер" (3:1).

"Колос" в первом матче чемпионата уступил "Шахтеру" со счетом 1:3.

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Автор: Антон Дударь