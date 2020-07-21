Заря подтвердила трансфер талантливого украинского футболиста в Бельгию

Богдан Михайличенко продолжит карьеру в "Андерлехте".

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко перейдет в бельгийский "Андерлехт" 1 августа.

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Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора клуба Станислав Оганов, сообщает официальный сайт клуба.

"По ребятам в прессе было много слухов. Мы практически не комментировали эту информацию. Да, велись переговоры и по Богдану Михайличенко, и по Евгению Чеберко.

Переговоры прошли на высоком уровне, и мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а по окончании сезона, с первого августа Богдан Михайличенко переходит в бельгийский "Андерлехт", а Евгений Чеберко - в австрийский ЛАСК", - сказал Оганов.

Стоит отметить, что ранее ЛАСК уже подтвердил переход Чеберко. Также Оганов добавил, что команду может покинуть Артем Громов, а в "Динамо" из аренды возвращаются Александр Тымчик и Богдан Леднев. С большинством остальных игроков подписаны долгосрочные контракты.

23-летний Богдан Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо". В нынешнем сезоне крайний защитник провел 35 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Зари" Скрипник прокомментировал возможное назначение в "Динамо".

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