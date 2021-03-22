Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров объяснил, почему он не захотел стать во второй раз тренером киевского "Динамо", несмотря на то, что летом 2020 года у него было реальное предложение от президента клуба Игоря Суркиса.
Об этом стало известно из интервью специалиста для ютуб-канала "Бомбардир".
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"Конечно, меня удерживал контракт с "Ференцварошем". Если бы это предложение поступило в другое время. Это предложение было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду и я не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что мы попадем в групповой раунд Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы", - разъяснил специалист.
"Мне нравилось и нравится работать с "Ференцварошем", я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому "Динамо". Я люблю "Динамо", но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя. Обиделся Суркис? Не знаю, это вы у него спросите. Что такое обида? Со временем все проходит. Кто на что обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим. А кто обиделся там или нет, это вопрос не ко мне", - завершил мысль специалист.
Сергей Ребров: карьера тренера
- Ребров имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Также с "Динамо" он дважды выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.
- Затем специалист работал в "Аль-Ахли", с которым в 2018 году стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.
- С 2018 года Ребров тренирует "Ференцварош". Украинец дважды привел команду к титулу чемпиона Венгрии, а также впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. В "Ференцвароше" он был признан лучшим тренером клуба за последние десять лет.
СМИ сообщали, что летом следующего года Ребров может сменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.
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