Прошлым летом у легенды "Динамо" было предложение от президента клуба.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров объяснил, почему он не захотел стать во второй раз тренером киевского "Динамо", несмотря на то, что летом 2020 года у него было реальное предложение от президента клуба Игоря Суркиса.

Об этом стало известно из интервью специалиста для ютуб-канала "Бомбардир".

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"Конечно, меня удерживал контракт с "Ференцварошем". Если бы это предложение поступило в другое время. Это предложение было за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду и я не могу сказать, что на 100% был уверен в том, что мы попадем в групповой раунд Лиги чемпионов, но это был следующий этап моей работы", - разъяснил специалист.

"Мне нравилось и нравится работать с "Ференцварошем", я не мог бросить эту команду, потому что вот сейчас срочно нужен тренер киевскому "Динамо". Я люблю "Динамо", но самое главное, что это предложение было немножко не вовремя. Обиделся Суркис? Не знаю, это вы у него спросите. Что такое обида? Со временем все проходит. Кто на что обижается, но время все расставляет на свои места. Посмотрим. А кто обиделся там или нет, это вопрос не ко мне", - завершил мысль специалист.

Сергей Ребров: карьера тренера

Ребров имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Также с "Динамо" он дважды выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.

Затем специалист работал в "Аль-Ахли", с которым в 2018 году стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.

С 2018 года Ребров тренирует "Ференцварош". Украинец дважды привел команду к титулу чемпиона Венгрии, а также впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. В "Ференцвароше" он был признан лучшим тренером клуба за последние десять лет.

СМИ сообщали, что летом следующего года Ребров может сменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

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Автор: Будрин Артем