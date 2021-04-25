В 23-м туре УПЛ "Динамо" принимало "Ингулец". Киевляне одержали уверенную победу и досрочно стали чемпионами Украины.
Динамовцы вышли вперед уже на 4-й минуте матча - Илья Забарный забил свой дебютный гол за "Динамо", отличившись ударом головой в падении. Еще через десять минут Артем Беседин забил после навеса со штрафного.
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Сразу после перерыва Виктор Цыганков довел счет до крупного, сыграв на добивании. Позже Цыганков оформил дубль благодаря дальнему удару и рикошету.
На этом "Динамо" не остановилось - Денис Попов забил головой ударом с линии вратарской.
"Динамо" набрало 58 очков и за три тура до финиша на 13 пунктов опережает "Шахтер".
"Ингулец", у которого 20 очков, идет 12-м.
"Динамо" - "Ингулец" - 5:0
Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 70, Попов, 82
"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 60), Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60), Беседин
"Ингулец": Крынский, Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб, Коробенко, Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74), Шевцов (Плохотнюк, 81)
Предупреждения: Крынский, Синегуб, Бартулович
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