Легенда украинского футбола Олег Блохин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча "Динамо" - "Ференцварош" в 6-м туре Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.
Блохина цитирует 1927.kiev.ua.
"Могу пожелать успеха Сергею Реброву. Тяжело ему будет в этом матче", - отметил Блохин.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли "Динамо" играть первым номером, Блохин подчеркнул, что "не видел, чтобы киевляне играли первым номером".
"Мирча Луческу говорит, что в команде играют молодые игроки - посмотрел в других командах, и там тоже играют восемнадцатилетние. Ничего страшного. В "Барселоне" было пять человек до 21 года", - также сказал Блохин.
По его мнению, у "Динамо" есть преимущество, которое должно позволить киевлянам занять третье место в группе:
"Думаю, "Динамо" должно проходить "Ференцварош". По уровню и подбору игроков киевляне имеют преимущество. Но, как показала игра в Венгрии, 2:0 вели, сыграли 2:2 и могли проиграть. Есть непредсказуемость".
"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройдет 8 декабря. Начало - в 22.00. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед последним туром и "Динамо", и "Ференцварош" набрали по 1 очку в группе G. "Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12 очков) еще после четвертого тура гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.
- В первом круге встреча "Динамо" и "Ференцвароша" завершилась вничью - 2:2. В том поединке киевляне не удержали свое преимущество в счете.
- Перед матчем ЛЧ обе команды одержали победы в своих национальных чемпионатах. "Динамо" в меньшинстве обыграло "Мариуполь", а "Ференцварош" выиграл с голом украинца.
- Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Динамо". Мирча Луческу также дал свои комментарии перед игрой.
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