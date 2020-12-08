Бывший тренер "Динамо" считает, что киевляне должны проходить "Ференцварош"

Легенда украинского футбола Олег Блохин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча "Динамо" - "Ференцварош" в 6-м туре Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Ференцварош.

Блохина цитирует 1927.kiev.ua.

"Могу пожелать успеха Сергею Реброву. Тяжело ему будет в этом матче", - отметил Блохин.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли "Динамо" играть первым номером, Блохин подчеркнул, что "не видел, чтобы киевляне играли первым номером".

"Мирча Луческу говорит, что в команде играют молодые игроки - посмотрел в других командах, и там тоже играют восемнадцатилетние. Ничего страшного. В "Барселоне" было пять человек до 21 года", - также сказал Блохин.

По его мнению, у "Динамо" есть преимущество, которое должно позволить киевлянам занять третье место в группе:

"Думаю, "Динамо" должно проходить "Ференцварош". По уровню и подбору игроков киевляне имеют преимущество. Но, как показала игра в Венгрии, 2:0 вели, сыграли 2:2 и могли проиграть. Есть непредсказуемость".

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Антон Дударь