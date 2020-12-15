Филипп Клеман оригинально прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы.

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман поделился своими эмоциями после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой бельгийскому клубу предстоит встретиться с "Динамо" Киев.

Слова Клемана приводит hln.be.

"Не самый сексуальный жребий. Ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения соперника. К тому же они уже знают нас, потому что в прошлом году мы выбили их в квалификации Лиги чемпионов. Это было непросто. В этом сезоне они обыграли таких соперников как АЗ и "Гент". Это тоже о чем-то говорит", - сказал Клеман.

"Динамо" - не сексуальный соперник, а, скорее, тяжелый. Это команда примерно нашего уровня", - добавил тренер.

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Он также назвал рецепт успеха в противостоянии с киевлянами:

"Мы должны действовать эффективно, обеспечивать быстрое передвижение мяча и быть собранными в важные моменты. Организация игры также будет важна, ведь "Динамо" сильная контратакующая команда, которая быстро включается".

"Динамо" - "Брюгге": что нужно знать

"Брюгге" является чемпионом Бельгии 2019-2020. Турнир был завершен досрочно из-за коронавируса. После 29 туров "Брюгге" на 25 очков опережал ближайшего преследователя.

В Лиге чемпионов "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь