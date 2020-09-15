Румынский специалист остался доволен работой футболистов.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над АЗ (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Читайте такжеДинамо в контратакующем стиле обыграло АЗ в отборе Лиги чемпионов (видео)

Луческу цитирует dynamo.kiev.ua.

"Сегодня с двух сторон была предельно тактическая игра. Не забывайте, что АЗ вот такими длинными передачами фактически выиграл чемпионат Нидерландов. Эта команда завлекает соперников и играет им за спину. АЗ всегда показывает такой агрессивный футбол.

Но сегодня мы очень эффективно нивелировали эти сильные стороны нашего оппонента, перекрыли зоны за спинами наших защитников, в которые играл АЗ. В первом тайме, по большому счету, соперник ничего у наших ворот не создал. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение: во втором тайме гости пойдут в атаку большими силами, и у нас появятся зоны в контратаках. Так и случилось.

Благодарен ребятам за выполнение всех тактических подсказок, за сумасшедшую самоотдачу, за терпение и за этот результат", - сказал наставник киевлян.

Луческу отметил успешный еврокубковый дебют 18-летнего защитника Ильи Забарного и заявил о готовности продолжить давать шансы молодым игрокам:

"Забарный очень хорошо сегодня сыграл. Я доверяю молодым ребятам. Это нормально, что они создают конкуренцию более опытным футболистам. Нельзя не отметить и Миколенко, который сегодня играл не на своей позиции, но тоже проявил себя очень хорошо. Впрочем, было бы несправедливо, если бы я похвалил только этих двоих футболистов, ведь вся команда сыграла супер".

"Динамо" в Лиге чемпионов: главное

Киевская команда вышла в заключительный раунд отбора, после которого начнется групповой этап Лиги чемпионов.

Для Мирчи Луческу это был дебютный еврокубковый матч у руля "Динамо".

В плей-офф квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом", за который выступают трое украинцев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь