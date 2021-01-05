Диего Лонго соскучился по своей семье.

Итальянский специалист Диего Лонго покинул тренерский штаб киевского "Динамо".

В комментарии football.ua ассистент Мирчи Луческу сообщил, что досрочно расторг контракт с клубом, который должен был действовать еще два с половиной года.

По его словам, такое решение связано с семейными обстоятельствами:

"Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе".

"Конечно, я сперва говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "Окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода", - сказал Лонго.

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"Даже если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел. Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", - добавил итальянец.

Лонго подчеркнул, что в "Динамо" у него были отличные отношения со всеми, и он сожалеет, что ему пришлось покинуть клуб.

Напомним, итальянский специалист работал в "Динамо" тренером по физподготовке.

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Автор: Антон Дударь