Десна - Александрия: видеообзор матча УПЛ
20:50, 16 июля 2020Футбол
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Претендент на медали принимал пятую команду чемпионата.
Десна ранее трижды обыграла Александрию в этом сезоне / фото ФК Александрия
В рамках 31-го тура чемпионата Украины 16 июля "Десна" принимала "Александрию".
Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:3.
У "Десны" гол на счету Йонаса Тамма. У "Александрии" забивали Дмитрий Шастал, Богдан Мишенко и Максим Задерака.
Десна - Александрия
Видеообзор матча
Десна - Александрия - 1:3. Обзор матча
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" в 31-м туре УПЛ выиграл у "Колоса".
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