Десна - Александрия: видеообзор матча УПЛ

Претендент на медали принимал пятую команду чемпионата.

В рамках 31-го тура чемпионата Украины 16 июля "Десна" принимала "Александрию".

Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:3.

У "Десны" гол на счету Йонаса Тамма. У "Александрии" забивали Дмитрий Шастал, Богдан Мишенко и Максим Задерака.

Десна - Александрия

Видеообзор матча

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" в 31-м туре УПЛ выиграл у "Колоса".

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