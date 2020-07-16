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Десна - Александрия: видеообзор матча УПЛ

20:50, 16 июля 2020
Футбол
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Десна ранее трижды обыграла Александрию в этом сезоне / фото ФК Александрия

Хозяева поля потерпели поражение со счетом 1:3.

У "Десны" гол на счету Йонаса Тамма. У "Александрии" забивали Дмитрий Шастал, Богдан Мишенко и Максим Задерака.

Десна - Александрия

Видеообзор матча

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" в 31-м туре УПЛ выиграл у "Колоса".

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