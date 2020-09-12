Денис Попов получил новую травму и не успел вернуться на поле / фото dynamo.kiev.ua

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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Характер повреждения 21-летнего футболиста не уточняется, однако известно, что он не поможет команде в ближайшие полтора месяца.

При этом Попов только 5 сентября приступил к полноценным тренировкам после травмы, из-за которой он не поехал в сборную Украины. Также защитник пропустил матч второго тура УПЛ против "Десны" (0:0).

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Автор: Данил Слесь