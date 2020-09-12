Денис Попов не успел вернуться на поле и выбыл на длительный срок.

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов не выйдет на поле в ближайшие полтора месяца из-за травмы.

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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

Характер повреждения 21-летнего футболиста не уточняется, однако известно, что он не поможет команде в ближайшие полтора месяца.

При этом Попов только 5 сентября приступил к полноценным тренировкам после травмы, из-за которой он не поехал в сборную Украины. Также защитник пропустил матч второго тура УПЛ против "Десны" (0:0).

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В лазарете киевлян остаются другие защитники команды - Никита Бурта, Артем Шабанов и Александр Тымчик. Последний травмировался в игре с "Десной".

Под руководством Мирчи Луческу "Динамо" набрало 4 очка в двух стартовых турах УПЛ, а также обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Луческу инициировал реконструкцию клубной базы "Динамо" в Конча-Заспе.

Уже известна заявка "Динамо" на квалификацию Лиги чемпионов. Свой еврокубковый путь команда начнет домашним матчем с АЗ 15 сентября.

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Автор: Данил Слесь