Денис Бойко / фото Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Денис Бойко заразился коронавирусом.
Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтвердил официальный сайт "Динамо".
Отмечается, что на данный момент Бойко чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.
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Напомним, Бойко был основным голкипером "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша".
Бойко стал вторым вратарем с положительным тестом на коронавирус после Георгия Бущана.
Коронавирус в "Динамо": что было раньше
- Еще в августе коронавирусом заразились два игрока "Динамо" - полузащитник Роман Вантух и форвард Назарий Русин.
- Перед игрой с "Ференцварошем" COVID-19 подтвердился у основного вратаря команды Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко. Оба не полетели в Венгрию.
- "Динамо" всей командой находится на изоляции на базе в Конча-Заспе, чтобы не допустить ситуацию, которая произошла в донецком "Шахтере", где COVID-19 в начале октября подхватило большинство основных игроков.
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