Денис Бойко сдал положительный тест на COVID-19.

Голкипер "Динамо" Денис Бойко заразился коронавирусом.

Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтвердил официальный сайт "Динамо".

Отмечается, что на данный момент Бойко чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции.

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Напомним, Бойко был основным голкипером "Динамо" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Бойко стал вторым вратарем с положительным тестом на коронавирус после Георгия Бущана.

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Автор: Антон Дударь