Дарья Савина считает, что не подходит для фильмов для взрослых.

Журналистка и невеста защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина рассказала о том, что ей предлагали сниматься в фильмах для взрослых.

Об этом она сказала в проекте ОТДУШИВДУШУ на YouTube.

"Да, предлагали сниматься в порно, несмотря на всю мою милую внешность. Где я и где порно? Как по мне, то немножко другой типаж. Либо я такое порно смотрела и таких порноактрис видела".

Она также назвала сумму, которую ей готовы были платить за месяц:

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"За большие деньги в США. Если я там нахожусь месяц, мне свободно оплатили бы около 350 тысяч долларов".

"Мне написала девушка в инстаграм, которая является кастинг-менеджером, дальше связали с менеджером, у которого вообще был российский номер. Я так понимаю, что больше русских девочек отправляют на всю эту лабуду. Прилетаешь, для тебя машина, питание, вилла. Но ты, будь любезна, побатрачь", - рассказала Савина.

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Автор: Антон Дударь