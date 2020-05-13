Экс-капитан Шахтера включен в сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории
14:23, 13 мая 2020Футбол
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Дарио Срна оказался в компании Диего Марадоны, Роберто Карлоса и Дэвида Бекхэма.
Дарио Срна провел в Шахтере 15 лет / shakhtar.com
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола.
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Символическую сборную представил Sport360.
В сборную вошли футболисты, которые уже завершили карьеру.
Кроме хорватского защитника, в сборную также включены Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.
Напомним, Срна завершил карьеру в 2019 году после одного сезона в "Кальяри". За "Шахтер" хорват выступал на протяжении 15 лет.
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