11 - 13 декабря пройдут матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги, который станет последним в чемпионате перед зимней паузой.
В заключительном туре осенней части УПЛ киевское "Динамо" сыграет с "Колосом", а донецкий "Шахтер" на выезде встретится с "Ингульцом".
Расписание трансляций
11 декабря
19.00. "Олимпик" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
2 декабря
14.00. "Ворскла" – "Минай"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" – "Колос"
Трансляция - "2+2"
19.30. "Рух" – "Днепр-1"
Трансляция - "Футбол 2"
13 декабря
14.00. "Ингулец" – "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Десна" – "Мариуполь"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Александрия" – "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- После 12 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 29 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". Тройку лидеров замыкает "Десна" (20 очков).
- В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе всего 6 очков.
- Украинская Премьер-лига: результаты 12-го тура.
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