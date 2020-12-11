13-й тур станет последним в чемпионате перед зимней паузой.

11 - 13 декабря пройдут матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги, который станет последним в чемпионате перед зимней паузой.

В заключительном туре осенней части УПЛ киевское "Динамо" сыграет с "Колосом", а донецкий "Шахтер" на выезде встретится с "Ингульцом".

Расписание трансляций

11 декабря

19.00. "Олимпик" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

2 декабря

14.00. "Ворскла" – "Минай"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" – "Колос"

Трансляция - "2+2"

19.30. "Рух" – "Днепр-1"

Трансляция - "Футбол 2"

13 декабря

14.00. "Ингулец" – "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Десна" – "Мариуполь"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Александрия" – "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

После 12 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 29 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". Тройку лидеров замыкает "Десна" (20 очков).

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе всего 6 очков.

Украинская Премьер-лига: результаты 12-го тура.

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Автор: Олег Давыгора