Мадридцам обязательно нужно забивать минимум один гол на выезде.

Лондонский "Челси" и мадридский "Реал" 5 мая проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют в столице Англии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Челси - Реал.

По мнению букмекеров, "Реал" не является фаворитом на выход в финал турнира. На то, что "сливочные" окажутся сильнее по итогам двух матчей, дается коэффициент 2,32, тогда как на проход "Челси" - 1,61.

Что касается второй игры, то здесь букмекеры также отдают предпочтение "Челси". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,20, а на ничью, как и на победу "Реала" - 3,35.

Челси - Реал: перед матчем

В первом матче команды расписали мировую, но "Челси" имеет в своем активе забитый гол на выезде.

"Реал" может выйти в финал Лиги чемпионов 17-й раз в своей истории, а "Челси" - в третий раз.

Перед этой встречей "Реал" в чемпионате Испании победил "Осасуну" (2:0), а "Челси" с таким же счетом обыграл "Фулхэм".

Судить матч будет итальянский рефери Даниэле Орсато.

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Автор: Артем Будрин