"Челси" и "Реал" определят второго финалиста Лиги чемпионов.

5 мая в Лондоне пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Реал".

Челси - Реал: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1. Команды еще в первом тайме обменялись голами Кристиана Пулишича и Карима Бензема.

Челси - Реал: прогноз букмекеров

Главным арбитром этого матча назначен итальянец Даниэле Орсато.

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

Челси - Реал

Онлайн-трансляция матча

"Реал" может выйти в финал Лиги чемпионов 17-й раз в своей истории, а "Челси" - в третий раз.

В последних матчах обе команды не проигрывают.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель:

"Главная задача - действовать с максимальной интенсивностью на протяжении всей игры. Это полуфинал, и напряжение нешуточное. Борьба идет на выбывание, так что нужна уверенность в собственных силах, иначе у нас нет шансов. Естественно, мы не собираемся удерживать ничейный результат, а будем стараться выиграть. "Челси" - это про победы".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:

"Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы сыграть как надо".

"Реал" девять раз начинал двухматчевые дуэли в еврокубках с домашней ничьей, и лишь дважды в итоге прошли дальше. Оба раза - против "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Антон Дударь