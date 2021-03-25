Александер Чеферин считает, что "Шахтер" "очень здорово развивается".

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением о "Шахтере", а также экс-капитане "горняков" Дарио Срне.

Слова Чеферина приводит официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне - некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна", - сказал Чеферин.

"Мне нравится "Шахтер". Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо", - добавил он.

Что касается Срны, то президент УЕФА отметил, что хорват "все еще мог бы играть":

Читайте также"Есть все задатки": в Шахтере назвали будущего тренера команды

"Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг".

Также Чеферин отметил, что после реформы Лиги чемпионов в 2024 году у "Шахтера" будет больше шансов играть в турнире:

"Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать".

"Шахтер": последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь