Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением о "Шахтере", а также экс-капитане "горняков" Дарио Срне.
Слова Чеферина приводит официальный сайт "Шахтера".
"Шахтер" демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне - некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна", - сказал Чеферин.
"Мне нравится "Шахтер". Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо", - добавил он.
Что касается Срны, то президент УЕФА отметил, что хорват "все еще мог бы играть":
Читайте также"Есть все задатки": в Шахтере назвали будущего тренера команды
"Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг".
Также Чеферин отметил, что после реформы Лиги чемпионов в 2024 году у "Шахтера" будет больше шансов играть в турнире:
"Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать".
"Шахтер": последние новости
- "Ощущаем большую несправедливость": Каштру прокомментировал вылет Шахтера из Лиги Европы
- УПЛ: Шахтер умудрился проиграть последней команде чемпионата (видео)
- "Пожалуйста, не лги": игрок Шахтера Тайсон в соцсети продолжил бразильскую Санта-Барбару
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram