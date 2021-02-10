С 2024 года в главном клубном турнире Европы будет играть 36 команд.

УЕФА провел конференцию с представителями национальных ассоциаций по вопросу реформы Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sports, все футбольные ассоциации поддержали идею изменения формата турнира. Переговоры прошли "очень позитивно".

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Таким образом, члены УЕФА выступили за расширение ЛЧ с 32 до 36 участников, а также проведение группового этапа по "швейцарской системе".

Это гарантирует увеличение матчей для каждого клуба, а соответственно и увеличение финансовых выплат.

Окончательное решение по реформе будет принято не раньше апреля, а изменения вступят в силу в 2024 году.

Лига чемпионов: каким будет новый формат турнира

В ЛЧ упразднят деление на восемь групп. Все 36 команд стартуют в одной группе и сыграют по десять матчей. Поединки будут проходить по "швейцарской системе" - в каждом туре, начиная со 2-го, команда будет получать соперника с равным или близким количеством набранных очков.

В 1/8 финала пробьются восемь лучших команд. А еще 16 разыграют оставшиеся восемь путевок в плей-офф.

Количество матчей в турнире увеличится со 125 до 225.

Три клуба смогут квалифицироваться в турнир на основе своего коэффициента УЕФА. Таким образом, путевку в ЛЧ может получить, например, "Манчестер Юнайтед", если он не попадет в топ-четверку АПЛ.

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Автор: Антон Дударь