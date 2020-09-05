Артем Старгородский выразил мнение, что поступки силовиков в Беларуси - "это что-то за гранью".

Украинский экс-полузащитник солигорского "Шахтера" и "Витебска" Артем Старгородский сравнил Майдан и протесты в Беларуси.

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Об этом он сказал в интервью by.tribuna.com.

"У нас все было не так жестоко. В Беларуси же под раздачу попадали все подряд. Силовики просто гребли всех без разбору. ОМОНу было неважно, кто оказался на их пути: старики, девушки или дети. Причем силовики действовали с невероятным озверением. Настоящая дикость", - сказал Старгородский.

"Самое удивительное, народ Беларуси вышел на мирный протест: никто не стрелял, не строит баррикады. Даже в гимне поется, что белорусы - мирные люди. Люди просто хотели честности и справедливого к ним отношения. Думаю, даже не стоит обсуждать, что ваши выборы прошли нечестно", - добавил экс-футболист.

Он также подчеркнул, что фальсификация при выборах была очевидной, а то, что произошло после выборов, шокировало:

"Власти поступили очень топорно и грубо. Фальсификация была очевидна. Если раньше это проходило, то сейчас - нет. В стране выросло новое поколение, которое успело повидать мир и смотрит на него по-другому. Ну какие 80 процентов? Вдобавок то, что происходило в стране после выборов, повергло людей в шок. Поступки силовиков - это что-то за гранью".

Отметим, что Старгородский выступал за солигорский "Шахтер" в 2014-2016 годах, а за "Витебск" - в сезоне 2018-2019. В Украине Старгородский играл за киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и ряд других клубов. Он дважды становился чемпионом Универсиады в составе студенческой сборной Украины (в 2007 и 2009 годах).

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Автор: Антон Дударь