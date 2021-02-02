Богдан Бутко стал очередным украинцем на берегах Турции.

Правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко продолжит карьеру в турецком клубе "Эрзурум ББ".

Турецкий клуб сообщил об этом на своей официальной странице в Instagram.

Бутко будет играть в Турции в аренде до конца нынешнего сезона. Остальные детали контракта не разглашаются.

Заметим, что соглашение игрока с "Шахтером" рассчитано до 30 июня 2021 года. Перед этим Бутко был отправлен в аренду в польский "Лех". Там Богдан провел 18 матчей и сделал 1 ассист.

Отметим, что после 21-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги "Эрзурум" занимает 18-е место в турнирной таблице и борется за выживание в элите.

Напомним, что Бутко сыграл за сборную Украины 33 поединка. Богдан был в заявке Украины на домашнем для нас Евро-2012.

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Автор: Будрин Артем