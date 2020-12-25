Сборная Казахстана понесла серьезную потерю.

Капитан сборной Казахстана и полузащитник клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Данный вердикт вынес дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Казахстана, сообщает kazfootball.kz.

Таким образом, Исламхан не сможет принимать участие в официальных матчах в ближайшие два года и не поможет сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

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Сам футболист отрицает, что принимал запрещенное вещество, и будет обжаловать данное решение.

В составе сборной Казахстана 27-летний Исламхан провел 43 матча, в которых забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

Сборная Казахстана является соперником сборной Украины по квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022: что нужно знать

По итогам жеребьевки отбора на ЧМ-2022 сборная Украины попала в группу D, где сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Лучшая команда группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф.

Уже известен календарь матчей украинской сборной. Квалификация для команды Андрея Шевченко начнется 24 марта матчем с Францией.

Также стало известно, где сборная Украины проведет первые домашние матчи в квалификации.

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Автор: Антон Дударь