Барселона - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Топ-клубы определят одного из полуфиналистов турнира.

В пятницу, 14 августа, "Барселона" сыграет с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Бавария.

Букмекеры в предстоящей битве грандов европейского футбола отдают преимущество немцам.

На победу "Баварии" можно поставить с коэффициентом 2,00. Победа "Барселоны" оценена в 3,50, а коэффициент на ничью - 4,00.

Аналитики также считают, что у мюнхенцев больше шансов выйти в полуфинал турнира. Коэффициент на "Баварию" - 1,53, а на "Барселону" - 2,60.

Матч состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне. УЕФА организовал доигровку Лиги чемпионов в Португалии в формате "Финала восьми". Каждая команда проводит всего по одному матчу на каждой стадии.

После окончания карантина команды доиграли национальные чемпионаты - "Барселона" уступила в чемпионской гонке "Реалу", а "Бавария" выиграла Бундеслигу.

В 1/8 финала ЛЧ "Барселона" разобралась с "Наполи" (1:1, 3:1), а "Бавария" не заметила "Челси" (3:0, 4:1).

Напомним, ранее стало известно, что один из футболистов "Барселоны" заразился коронавирусом.

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