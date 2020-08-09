Лига чемпионов: Бавария повторно разгромила Челси на пути в четвертьфинал (фото)

Мюнхенцы сыграют в "Финале восьми" турнира.

8 августа состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов - "Бавария" при пустых трибунах принимала "Челси" и одержала победу со счетом 4:1, добыв путевку в "Финал восьми".

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Мюнхенцы победили в первом поединке со счетом 3:0 в Лондоне, а теперь подтвердили свой класс.

На 9-й минуте Левандовски вывел хозяев вперед с пенальти, который сам и заработал. На 24-й преимущество "Баварии" удвоил Перишич. Перед самым перерывом Абрахам удачно сыграл на добивании и сократил отставание британцев - 2:1.

Во втором тайме "Бавария" продолжила доминировать и огорчила англичан еще дважды. На 76-й минуте Толиссо замкнул подачу от Левандовски, а на 84-й сам поляк установил окончательный счет, оформив дубль ударом головой - 4:1.

В четвертьфинале "Бавария" сыграет с "Барселоной".

"Бавария" - "Челси" - 4:1 (первый матч - 3:0)

Голы: Левандовски, 9 (пенальти), 84, Перишич, 24, Толиссо, 76 - Абрахам, 44

"Бавария": Нойер, Киммих (Одриосола, 70), Боатенг (Зюле, 63), Алаба, Дэвис, Горецка, Тиаго (Толиссо, 71), Гнабри, Мюллер, Перишич (Коутиньо, 64), Левандовски

"Челси": Кабальеро, Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Баркли, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Абрахам (Жиру, 81), Маунт

Предупреждение: Кабальеро

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