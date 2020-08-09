Лига чемпионов: Барселона легко обыграла Наполи и вышла в четвертьфинал (фото)

Команда Кике Сетьена со второй попытки смогла обыграть итальянцев.

8 августа состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором на "Камп Ноу" "Барселона" принимала "Наполи".

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Игра проходила при пустых трибунах и завершилась со счетом 3:1. В "Финал восьми" турнира прошли каталонцы.

Первый тайм был полон событий. Итальянцы активно начали игру, но первыми пропустили. Уже на 10-й минуте Лангле замкнул головой подачу с углового и вывел "Барсу" вперед.

На 23-й минуте сработал гений Месси. Капитан "Барсы" пробрался через нескольких защитников и уже падал, но сумел в последний момент нанести удар в дальний угол - 2:0. Затем аргентинец оформил дубль, но арбитр зафиксировал игру рукой после просмотра VAR.

В концовке первого тайма Месси заработал пенальти, который реализовал Суарес - 3:0. Перед самым свистком на перерыв 11-метровый также заработали неаполитанцы, а наказание реализовал Инсинье - 3:1.

После перерыва неаполитанцы явно не знали, как спасать ситуацию, а "Барселона" старалась больше контролировать мяч и довела игру до победы - несколько замен на игру гостей не повлияли.

В четвертьфинале "Барселона" сыграет с "Баварией".

"Барселона" - "Наполи" - 3:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Лангле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (пенальти) - Инсинье, 45+5 (пенальти)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, де Йонг, Роберто, Гризманн (Мончу, 84), Суарес (90+2), Месси

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Фабиан Руис (Эльмас, 79), Демме (Лоботка, 46), Зьелински (Лосано, 70), Кальехон (Политано, 70), Мертенс, Инсинье (Милик, 79)

Предупреждение: Зьелински - Суарес

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" повторно уступил "Манчестер Сити" и покинул Лигу чемпионов.

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