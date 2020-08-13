Барселона - Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

Два самых титулованных участника "Финала восьми" сыграют в четвертьфинале.

В 1/4 финала Лиги чемпионов 2019-2020 14 августа встретятся "Барселона" и "Бавария".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Бавария.

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире матч "Барселона" - "Бавария" покажет телеканал "Футбол 1".

В 21.15 начнется программа "Ночь лиги чемпионов" - эксперты в студии обсудят шансы команд на выход в полуфинал.

Напомним, судьба путевки в полуфинал решится по итогам одного матча.

Барселона - Бавария: перед матчем

"Барселона" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов заняла первое место в одной группе с "Боруссией" Д, "Интером" и "Славией", а в 1/8 финала прошла "Наполи" (1:1 и 3:1).

"Бавария" выиграла все шесть матчей в одной группе с "Тоттенхэмом", "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой", а в первом раунде плей-офф разгромила "Челси" (3:0 и 4:1).

"Барселона" и "Бавария" - единственные команды 1/4 финала ЛЧ, которые ранее побеждали в турнире.

В рамках Лиги чемпионов мюнхенцы и каталонцы ранее играли друг против друга восемь раз: пять побед у "Баварии", две - у "Барсы", еще один матч завершился вничью.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем дуэли "Манчестер Сити" - "Лион".

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Автор: Антон Дударь