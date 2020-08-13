цей матеріал доступний українською

Барселона - Бавария: где смотреть матч Лиги чемпионов

16:32, 13 августа 2020
Футбол
152 0
Луис Суарес, форвард Барселоны / фото REUTERS

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Бавария.

Читайте такжеБарселона - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

В прямом эфире матч "Барселона" - "Бавария" покажет телеканал "Футбол 1".

В 21.15 начнется программа "Ночь лиги чемпионов" - эксперты в студии обсудят шансы команд на выход в полуфинал.

Напомним, судьба путевки в полуфинал решится по итогам одного матча.

Барселона - Бавария: перед матчем

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter