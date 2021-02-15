Экс-ассистент Мирчи Луческу назвал причину.

Украинский форвард Артем Кравец, играющий за турецкий "Коньяспор", 20 августа 2020 года вернулся в "Динамо". Он успел сыграть лишь в одном официальном матче, выйдя на замену в игре УПЛ против "Львова", а через месяц киевский клуб расстался с игроком.

Бывший ассистент Мирчи Луческу Диего Лонго назвал причины такого решения. Сам Диего покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Об этом стало известно из подкаста Shoot the Defence.

"Когда приходил Кравец, нам нужен был второй форвард. Тогда Беседин отбывал дисквалификацию. Но через несколько недель в клубе Кравец сказал, что он хочет быть игроком стартового состава. Считаю, в "Динамо" не может быть игрока, который говорит что-то подобное", - сказал Диего.

"Даже в "Ювентусе" Игуаин не играл изначально при Аллегре, потому что не отвечал требованиям. Ты должен работать и готовиться к матчам. Кравец не хотел ждать и терпеть, поэтому решил уйти. И мы сказали, что если он хочет покинуть команду - окей, это не проблема для нас", - добавил Лонго.

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Артем Кравец: главное

Согласно официальными данными, Кравец решил уйти из "Динамо", поскольку хочет получать регулярную игровую практику.

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за киевлян еще в 2007 году.

Форвард также поиграл за киевский "Арсенал", немецкий" Штутгарт", испанскую" Гранаду", а предыдущие два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре".

Портной опроверг информацию о том, что находился в плохой физической форме, а решение отказаться от его услуг принял главный тренер киевлян Мирча Луческу.

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Автор: Будрин Артем