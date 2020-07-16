Ливерпуль проиграл Арсеналу и потерял шансы побить рекорд АПЛ (видео)

Команда Юргена Клоппа вновь потеряла очки после того, как завоевала чемпионский титул.

В 36-м туре Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" в статусе чемпиона проиграл "Арсеналу".

"Красные" забили первыми, но еще до перерыва пропустили дважды после собственных ошибок.

"Дважды случилась серьезная потеря концентрации. Мы играли просто блестяще, разница по ударам - 24:3, но эти два эпизода убили игру для нас. Мы постоянно доминировали. У "Арсенала" же было два момента, но я не уверен, что они их сами спровоцировали, они использовали эти ситуации", - сказал после матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, которого цитирует BBC.

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Таким образом, "Ливерпуль" потерял шансы на то, чтобы побить рекорд "Манчестер Сити" по очкам, набранным за один сезон (100). За два тура до финиша чемпионата у "красных" - 93 очка, они смогут набрать максимум 99.

У "Арсенала" - 53 очка, команда занимает девятое место в АПЛ.

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Ляказетт, 32, Нельсон, 44 – Мане, 20

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Давид Луис, Тирни, Суареш (Мэйтленд-Найлз, 76), Торрейра (Себальос, 57), Джака, Сака (Колашинац, 85), Нельсон (Обамеянг, 58), Ляказетт (Уиллок, 57), Пепе

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Кейта, 61), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 83), Салах (Ориги, 83), Фирмино (Минамино, 61), Мане

Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, которому удалось одержать 30 побед в 34 матчах сезона.

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