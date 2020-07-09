Ливерпуль одержал очередную победу и установил уникальный рекорд в АПЛ (видео)
10:43, 09 июля 2020Футбол
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Мерсисайдцы добыли 30-ю победу в текущем сезоне.
Ливерпуль добыл 30-ю победу в сезоне АПЛ / фото REUTERS
В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" одержал победу над "Брайтоном" со счетом 3:1.
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В составе действующего чемпиона голами отметились Салах (дубль) и Хендерсон. За "Брайтон" забил Троссард.
Эта победа позволила команде Юргена Клоппа установить рекорд, сообщает Opta.
"Ливерпуль" стал первым клубом в истории чемпионата Англии, которому удалось одержать 30 побед в 34 матчах сезона.
Мерсисайдцы опережают "Манчестер Сити" на 23 очка. При этом команда уже завоевала свой 19-й титул в АПЛ.
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Setanta Sports.
Как сообщал УНИАН, ранее "Ливерпуль" разгромно проиграл "Ман Сити".
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