"Канониры" выиграли в результативном лондонском дерби.

В рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби - "Арсенал" принимал "Челси".

"Канониры" одержали победу со счетом 3:1 и прервали свою семиматчевую серию без побед в АПЛ.

У "Арсенала" - 17 очков после пяти туров и 14-е место в таблице АПЛ. У "Челси" - 25 очков и шестая позиция.

"Арсенал" - "Челси" - 3:1

Голы: Ляказетт, 35 (с пенальти), Джака, 44, Сака, 56 - Абрахам, 85

"Арсенал": Лено, Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Эльнени, Джака, Сака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Ляказетт (Мустафи, 90+2), Мартинелли (Пепе, 71)

"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл, Ковачич (Жоржиньо, 46), Канте (Хаверц, 74), Маунт, Пулишич, Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 46)

Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 90+1

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Автор: Антон Дударь