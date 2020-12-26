В рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби - "Арсенал" принимал "Челси".
"Канониры" одержали победу со счетом 3:1 и прервали свою семиматчевую серию без побед в АПЛ.
У "Арсенала" - 17 очков после пяти туров и 14-е место в таблице АПЛ. У "Челси" - 25 очков и шестая позиция.
"Арсенал" - "Челси" - 3:1
Голы: Ляказетт, 35 (с пенальти), Джака, 44, Сака, 56 - Абрахам, 85
"Арсенал": Лено, Холдинг, Мари, Тирни, Бельерин, Эльнени, Джака, Сака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Ляказетт (Мустафи, 90+2), Мартинелли (Пепе, 71)
"Челси": Менди, Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл, Ковачич (Жоржиньо, 46), Канте (Хаверц, 74), Маунт, Пулишич, Абрахам, Вернер (Хадсон-Одои, 46)
Нереализованный пенальти: Жоржиньо, 90+1
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